Краснодарское водохранилище работает штатно после майских дождей

Краснодарское водохранилище функционирует в штатном режиме, несмотря на повышенные притоки после майских дождей, сообщили «Ъ-Кубань» в проектно-изыскательском институте АО «Кубаньводпроект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным Кубанского бассейнового водного управления Росводресурсов на 1 июня 2026 года, приток воды в водохранилище составляет 1595 куб. м/с, сброс — 1,2 тыс. куб. м/с, объем — 2281 млн куб. м. Проектная емкость объекта составляет 3,1 млрд куб. м, расчетный предел водосброса — до 1,5 тыс. куб. м/с.

В институте отмечают, что при пиковых сценариях приток может достигать 2 тыс. куб. м/с, однако инфраструктура позволяет работать в регулируемом режиме. Водохранилище, по оценке специалистов, функционирует штатно даже при повышенных значениях наполнения.

«Кубаньводпроект» указывает на изменение условий эксплуатации гидросистем. Среди факторов — заиливание, карчеход, а также снижение пропускной способности русел из-за недостаточной расчистки.

В материалах института подчеркивается, что часть гидротехнической инфраструктуры региона построена в 1950–1970-х годах и эксплуатируется за пределами расчетных сроков службы. Дополнительным риском названы бесхозные дамбы и плотины без документации, которые нарушают гидрологический режим в паводковый период.

Отдельно отмечается проблема застройки пойменных территорий, которые должны обеспечивать безопасный пропуск паводковых вод. В условиях интенсивной застройки вода при расчетных сценариях начинает выходить в жилые зоны. Эксперты подчеркивают, что системная расчистка русел и модернизация гидросооружений способны существенно снизить паводковые риски.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре на фоне продолжительных дождей и действия штормового предупреждения специалисты исключили угрозу затопления города из-за роста уровня воды в Краснодарском водохранилище. В «Кубаньводпроекте» заявляли, что существующие параметры искусственного водоема позволяют принимать подобные объемы без угрозы переполнения.

Анна Гречко