С начала года на Кубани опубликовали более 10 тысяч вахтовых вакансий

В Краснодарском крае за январь—май 2026 года работодатели разместили более 10,2 тыс. вакансий с вахтовым методом работы. По данным hh.ru, собранным для «Ъ-Кубань», медианная предлагаемая заработная плата в этом сегменте составила 162,3 тыс. руб. Наибольшая доля таких предложений пришлась на рабочий персонал (31%), строительство и недвижимость (27%), а также производственную сферу и сервисное обслуживание (17%).

Наиболее востребованными специалистами для работы вахтовым методом стали электромонтажники и электромонтеры, для которых было открыто около 1,5 тыс. вакансий. Также высокий спрос зафиксирован на разнорабочих, сварщиков, монтажников, водителей, машинистов, инженеров производственно-технических отделов и прорабов. При этом уровень оплаты труда существенно различается в зависимости от специальности. Так, медианное предложение для сварщиков достигло 298,1 тыс. руб., для инженеров-конструкторов — 230 тыс. руб., геодезистов — 220 тыс. руб., инженеров пусконаладочных работ и операторов станков с ЧПУ — 210 тыс. руб.

Как отметила директор hh.ru в регионах Марина Качанова, самые востребованные профессии не всегда оказываются наиболее высокооплачиваемыми. Наиболее высокие зарплатные предложения работодатели готовы делать технологам, механикам, врачам и специалистам технических направлений.

