В Туапсе объявлена ракетная опасность

На территории Туапсе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

При включении сирен жителям и гостям города следует не выходить из дома и укрыться в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Если тревога застала на улице, следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке.

Использовать для укрытия автомобиль не рекомендуется. Также не стоит прятаться под стенами многоквартирных домов.

Алина Зорина