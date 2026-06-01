В Крыму осудили участников схемы хищения материнского капитала

Симферопольский суд вынес приговор 17 женщинам по делу о хищении материнского капитала на сумму свыше 7 млн руб. через фиктивные договоры займа для строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Представительница кооператива совместно с соучастниками заключала с владелицами сертификатов на материнский капитал фиктивные договоры займа для строительства жилья. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

После заключения договоров женщины подавали заявления о распоряжении средствами в целях погашения задолженности по займам. Полученными деньгами подсудимые распоряжались по своему усмотрению. Мошенническая схема действовала с января по сентябрь 2022 года, за это время было похищено свыше 7 млн руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил бывшую сотрудницу кооператива к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 16 владелиц материнского капитала получили по одному году лишения свободы условно с испытательными сроками на один год каждая.

Алина Зорина