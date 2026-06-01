Журналисты «Ъ-Кубань» стали призерами конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» огласил итоги регионального этапа XVII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Среди призеров юга России — сотрудники «Ъ-Кубань».

Корреспондент Михаил Волкодав вошел в число победителей специальной номинации «Фундамент цифровизации». Заместитель главного редактора «Ъ-Кубань» Маргарита Синкевич стала призером двух спецноминаций — «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» и «Цифровизация отраслей», а также заняла 3-е место в номинации «Печатная пресса».

«В 2026 году на конкурс "Вместе в цифровое будущее" поступило более 1,5 тыс. работ со всей России, из них свыше 300 — от участников из Южного федерального округа (ЮФО). В округе наибольшую активность проявили журналисты и блогеры Краснодарского края, они прислали 60 заявок. Очевидно, что интерес к теме цифровизации растет. Искусственный интеллект — это уже не модная тенденция, а история, которая прочно входит в нашу жизнь. Благодаря журналистам происходит своего рода ИИ-образование, информирование общества о современных ИТ-разработках и достижениях, уходят какие-то страхи, ломаются стереотипы, связанные с работой искусственного интеллекта»,— отметил Андрей Прищемихин, руководитель опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО.

Призерами конкурса также стали кубанские журналисты Лиана Гиль (газета «Жизнь Абрау»), Елена Мирошник (газета «Прибой») и блогер Илья Пащенко (канал AI-trend). Церемония награждения победителей прошла в Ростове-на-Дону. Деловая программа встречи включала тренинг, на котором эксперт команды «Нейрошлюз» «Ростелекома» Карина Петрова познакомила журналистов и блогеров с функционалом платформы для работы с генеративными нейросетями и цифровыми сервисами.

Участники конкурса «Вместе в цифровое будущее» соревновались в пяти основных номинациях («Печатная пресса», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа») и пяти специальных. Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.