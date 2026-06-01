Губернатор Севастополя пригрозил спекулянтам из-за ажиотажа на АЗС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о введении дополнительных мер контроля совместно с владельцами АЗС в случае продолжения спекуляций топливом на фоне логистических перебоев с поставками. Об итогах аппаратного совещания правительства города он сообщил в своем Telegram-канале.

На аппаратном совещании в понедельник Михаил Развожаев сообщил, что топливо для региона закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на заправочные станции.

«Да, есть определенные логистические перебои. Тем не менее поставки идут»,— заявил глава Севастополя.

По словам губернатора, ажиотаж и попытки граждан запастись бензином впрок затягивают стабилизацию ситуации. Власти получают жалобы на спекулятивные действия некоторых лиц.

«Если это будет продолжаться — вместе с владельцами АЗС примем дополнительные меры контроля»,— предупредил Михаил Развожаев.

Глава региона отметил, что общественный транспорт функционирует в обычном режиме — все автобусы и троллейбусы вышли на маршруты. Для контроля пассажиропотока в город направлены две мониторинговые группы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 31 мая бензин АИ-95 в регионе будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. В Севастополе большинство АЗС сети ТЭС реализуют топливо без талонов, однако сохраняются ограничения в 20 л и запрет на продажу в канистры.

Алина Зорина