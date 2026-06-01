Беспилотники ударили по ведущей в Крым трассе «Новороссия»

В районе федеральной трассы «Новороссия» в Херсонской области военнослужащие отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Внимание, трасса Р-280 "Новороссия" — мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА»", — написал чиновник в Telegram-канале.

ТАСС отмечает, что ВСУ активизировали удары по трассе, которая соединяет Крым с Херсонской и Запорожской областями, с середины мая. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в конце мая заявил, что ВСУ сбрасывают на трассу мины. В Севастополе ввели ограничения на продажу бензина — его пока отпускают по талонам. Губернатор города Михаил Развожаев объяснял, что «длинные очереди на заправках» связаны «с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов, по которым топливо доставляется в наш город».