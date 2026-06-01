Из-за осадков в Краснодаре подтоплено 19 придомовых территорий

Из-за сильных дождей в Краснодаре произошло подтопление 19 придомовых территорий, в том числе семи дворов многоквартирных домов. В два частных домовладения зашла вода. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в городе организованы работы по откачке и водоотведению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

На данный момент в нескольких муниципалитетах Краснодарского края приняты превентивные меры. 30 мая проведены работы по укреплению дамбы в Анапе и Темрюкском районе. Кроме того, в поселке Троицком Крымского района 31 мая специалисты установили водоналивную дамбу протяженностью 300 м в месте, где возможен перелив реки Кубань. Еще около 100 м такой дамбы установили на набережной реки Кубань в Краснодаре.

На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца суток 1 и 2 июня ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 20–25 м/с.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, с начала июня погода на территории Краснодарского края улучшится, дожди прекратятся и начнется рост температуры. Май 2026 года в Краснодаре стал вторым самым холодным в XXI веке и самым влажным за полвека.

Алина Зорина