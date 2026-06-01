Падение цен на сырое молоко может привести к банкротству малых хозяйств на Кубани

Средневзвешенная стоимость сырого молока (жир 3,4%, белок 3%) в Краснодарском крае и Республике Адыгея по состоянию на 14 апреля 2026 года составила 38,12 руб. за кг (без НДС). Несмотря на то что этот показатель на 1,07 руб. выше среднероссийского (37,05 руб./кг), годовое падение цен в регионе достигло 6,22 руб. (около 14%) по сравнению с июльскими 44,34 руб./кг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Dairy Trends.

Эксперты связывают кризис с переизбытком предложения на фоне падения потребительского спроса и роста поставок более дешевой белорусской продукции. «В связи с возникновением новых обстоятельств и изменением спроса на отечественную молочную продукцию в сторону снижения, а также продолжающейся экспансией на российский внутренний рынок импортного сливочного и сухого молока, молочных компонентов и готовых молочных продуктов в молочной отрасли сложилась непростая ситуация с чрезмерным накоплением складских остатков и связанным с этим переизбытком молока-сырья. По состоянию на сегодняшний день производство сливочного масла фактически убыточно»,— рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.

В ГК «Прогресс Агро» добавили, что разрыв между закупочной ценой и себестоимостью продолжает расти, что вынуждает хозяйства распродавать поголовье.

«Через определенное время сокращение поголовья приводит к нехватке сырья на рынке, а нехватка — к резкому росту цен, причем как на сырье, так и на готовую продукцию на полке. То есть рынок проходит полный цикл: обвал, сокращение, дефицит, ценовой скачок. И в проигрыше оказываются все участники — от фермера до конечного потребителя»,— отмечает директор дивизиона «Молоко» ГК «Прогресс Агро» Виктория Юрченко.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев отметил, что низкая рентабельность и неопределенность делают отрасль менее привлекательной для инвесторов. «Небольшие фермы могут быть вынуждены уйти с рынка, что приведет к его большей концентрации»,— предупреждает эксперт.

Основное падение цен еще впереди, считает Константин Синецкий. «Все это в будущем грозит обернуться еще более значительным повышением цен на данную категорию социально значимой продукции — молоко и молочные продукты — и может стать основной предпосылкой для банкротства многих мелких переработчиков и фермеров»,— подчеркнул он.

Наталья Решетняк