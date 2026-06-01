Жительницу Новороссийска будут судить за госизмену и энергодиверсию

Жительница Новороссийска обвиняется в госизмене, попытке изготовления бомбы и диверсии на энергообъектах. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По версии следствия, 23-летняя девушка по заданию представителей СБУ в конце мая — начале июня 2025 года вела фото- и видеосъемку железнодорожных составов на станции Новороссийск. Собранные материалы она передала кураторам через мессенджер. Кроме того, она приобрела химические реагенты для сборки самодельного взрывного устройства. Попытка его изготовления была предпринята 11 июня, однако не удалась по независящим от нее причинам.

Также установлено, что злоумышленница проникла на территорию трансформаторных подстанций, где произвела слив охлаждающей жидкости из трансформаторов. Это привело к отключению подачи электроэнергии на части территории Новороссийска. Кроме того, она предприняла попытку проникновения на другую подстанцию.

Предварительное расследование проведено следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Южный окружной военной суд для рассмотрения по существу.

Обвинение предъявлено по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях террористической деятельности), п. «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия на объектах топливно-энергетического комплекса, повлекшая значительный ущерб). Санкции статей предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Наталья Решетняк