Сочи обновил 122-летний температурный минимум 31 мая

Последний день весны отметился новыми температурными рекордами сразу в нескольких населенных пунктах Краснодарского края. По данным портала «Погода и климат», 31 мая минимальные значения температуры воздуха обновились в Приморско-Ахтарске, Туапсе, Сочи и Красной Поляне.

В Приморско-Ахтарске температура воздуха опустилась до 10,4 градуса. Этот показатель оказался на 0,7 градуса ниже предыдущего рекорда, установленного в 1956 году.

В Туапсе столбики термометров показали 9,6 градуса. Предыдущий температурный минимум для этой даты составлял 10,2 градуса и был зарегистрирован 69 лет назад. Показатели последнего дня весны позволили обновить многолетний рекорд.

Самое заметное отклонение от климатической нормы зафиксировали в Сочи. На курорте температура воздуха 31 мая опустилась до 8,6 градуса. Это стало самым низким значением для данной даты за 122 года наблюдений. Предыдущий рекорд держался с 1904 года, когда температура составила 10 градусов.

Наиболее низкую температуру в регионе зарегистрировали в Красной Поляне. В горном поселке воздух остыл до 3 градусов. Предыдущий рекорд для 31 мая составлял 3,2 градуса и был установлен в 2001 году.

Сразу четыре населенных пункта Краснодарского края завершили май новыми температурными рекордами. Наиболее продолжительный рекорд обновили в Сочи, где прежний минимум сохранялся более века.

Ранее стало известно, что май 2026 года в Краснодаре стал самым дождливым за последние полвека. По итогам месяца в краевой столице выпало около двух с половиной месячных норм осадков, что сделало завершившийся май одним из самых аномальных по погодным условиям за последние десятилетия.

Мария Удовик