В Краснодаре у Моста поцелуев устанавливают водоналивную дамбу для предотвращения паводков

В Краснодаре для защиты прибрежных территорий от возможных подтоплений началась установка водоналивной дамбы в районе Моста поцелуев. Как сообщили в городской администрации, конструкция представляет собой гибкое инженерное сооружение, которое сотрудники муниципальной Службы спасения заполняют водой. Система предназначена для предотвращения выхода воды на прилегающие территории в период повышенного паводкового риска.

Фото: Евгений Киселев

По словам начальника управления гражданской защиты Краснодара Павла Иванова, в связи с увеличением объемов сброса воды из Краснодарского водохранилища фиксируются незначительные подтопления низменных участков вдоль реки Кубани. Наиболее сложная ситуация может сложиться в районе жилого комплекса «Адмирал» на Кубанской набережной, где и развернуты основные превентивные мероприятия.

Для контроля гидрологической обстановки используются автоматические датчики и мобильные мониторинговые группы. Служба спасения переведена в режим повышенной готовности, к реагированию также готовы другие городские службы.

Штормовое предупреждение в Краснодаре продлено до 2 июня. По данным мэрии, за последние сутки в городе выпало более 30 мм осадков, на улицах работает водооткачивающая техника. Синоптики отмечают, что только за минувшую ночь в краевом центре выпала почти половина месячной нормы осадков, а суммарное количество дождей с начала мая достигло примерно двух с половиной месячных норм. По оценкам специалистов, май 2026 года стал самым влажным как минимум за последние 50 лет.

Для ликвидации последствий возможных подтоплений в городе подготовлены 32 единицы водооткачивающей техники и 17 мотопомп, также организовано дежурство аварийной бригады, обслуживающей насосные станции.

Вячеслав Рыжков