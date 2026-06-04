Ввод торговых центров сократится в полтора раза

По прогнозу IBC Real Estate, объем ввода торговой недвижимости в России по итогам 2026 года составит 356 тыс. кв. м — на 45% ниже показателя 2025 года. На Москву придется 158 тыс. кв. м (снижение на 21% год к году), на Санкт-Петербург — 18 тыс. кв. м (падение на 85%). Доля объектов с перенесенными сроками реализации (изменение года ввода) достигнет в Москве 96%, в Петербурге — 88%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге два года подряд почти все торговые объекты сдавались с опозданием

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге два года подряд почти все торговые объекты сдавались с опозданием

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние десять лет этот показатель варьировался в Москве от 10 до 66%, в Санкт-Петербурге — от 0 до 50%, исключая 2025 год, когда Северная столица показала рекордный ввод ранее отложенных объектов. Пик переносов в Москве пришелся на 2018 год (66%) из-за задержки запуска ТЦ «Каширская Плаза» (GLA 71 тыс. кв. м). В Санкт-Петербурге второй год подряд почти все объекты сдавались с опозданием: в 2025 году показатель достиг 96% после открытия трех крупных ТЦ: «Голливуд» (GLA 60 тыс. кв. м), «Парк Молл» (GLA 32 тыс. кв. м) и NEBO (GLA 25,7 тыс. кв. м).

Рост доли переносимых объектов аналитики связывают с удорожанием строительства и отделки, дефицитом рабочей силы, а также низкой заполняемостью арендаторами и увеличением сроков их подбора. Если раньше доля вакантных площадей на момент открытия ТЦ не превышала 20%, то сейчас может достигать 40%. Наиболее остро проблема стоит перед владельцами крупных торговых центров, где значительная часть площадей традиционно отводилась под магазины одежды и обуви.

Рынок торговой недвижимости характеризуется не только затягиванием запуска уже анонсированных объектов, но и сокращением новых проектов. По итогам первого квартала 2026 года объем нового строительства в России составил 22,8 тыс. кв. м (15,7 тыс. кв. м в регионах, 7,1 тыс. кв. м в Москве, в Санкт-Петербурге — ноль). Показатель сократился в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой низкий уровень ввода торговых площадей зафиксирован впервые с 2004 года (тогда — 14 тыс. кв. м).

«Заявленные сроки ввода большинства объектов торговой недвижимости сегодня не совпадают с реальными. Строительство всех крупных ТЦ, выходящих на рынок, было анонсировано не менее пяти лет назад. Увереннее чувствуют себя ТЦ в составе новых жилых и бизнес-центров — там собственники работают с более узкой и понятной аудиторией, что позволяет качественнее управлять объектом и подбирать арендаторов»,— отмечает Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate.

Денис Кожин