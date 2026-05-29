Главные новости за 29 мая: Ростов-на-Дону и область

В апреле 2026 года в Ростовской области средний срок автокредитов на новые автомобили и с пробегом составил 6,2 года, что на 19,1% больше, чем аналогичный период 2025 года — 5,2 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Суд изменил меру пресечения экс-главе администрации Зернограда Ирине Полищук с запрета определенных действий на арест. В СИЗО она пробудет до 17 июля.

Заморозки до –2…–0,1°C в воздухе и на поверхности почвы возможны во второй половине ночи и утром 30 мая в некоторых, кроме южных, районах Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России региона.

В Аксае произошел пожар на складе Донского рубероидного завода. Площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. К ночи пожар потушили.

Черноморо-Азовское межрегиональное управление Росприроднадзора впервые в своей практике аннулировало комплексное экологическое разрешение ростовскому оператору ООО «Южный город», после того как на принадлежащем ему полигоне в Семикаракорском районе трижды с начала 2025 года были зафиксированы грубые нарушения природоохранного законодательства.

Администрация Таганрога приняла решение отказаться от капитального ремонта городской котельной, пострадавшей днем ранее от атаки, и намерена начать процедуру возведения нового модульного теплоисточника. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора 18–22 мая 2026 года провели досмотр и сертификацию 25 тонн куриных субпродуктов, отправляемых из Ростовской области на рынок Китайской Народной Республики, сообщили в ведомстве.

Федеральный Минсельхоз выделит почти 5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса Ростовской области в 2026 году — об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь после рабочей встречи с министром Оксаной Лут.

Ростовская команда «Ростов-Дон» в решающем пятом матче финальной серии женского чемпионата России по гандболу со счетом 34:24 взяла верх над столичным ЦСКА и завоевала свой восьмой чемпионский титул.