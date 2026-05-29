Донские аграрии отправили в Китай 25 тонн потрохов

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора в период с 18 по 22 мая 2026 года провели досмотр и сертификацию 25 тонн куриных субпродуктов, отправляемых из Ростовской области на рынок Китайской Народной Республики, сообщили в ведомстве.

Партия субпродуктов птицы массой 25 тонн прошла все стадии контроля и одобрена к вывозу в Китай. Процедура оформления осуществлялась в зонах полного таможенного контроля на территории Ростовской области. Инспекторы ведомства, курирующего ветеринарный и фитосанитарный надзор в Южном федеральном округе, провели необходимые проверки с 18 по 22 мая 2026 года.

Продукция признана соответствующей строгим ветеринарно-санитарным нормативам, действующим в стране-получателе. Лабораторные исследования, выполненные специалистами Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК, подтвердили высокое качество товара и его полную безопасность для конечного потребителя.

Дополнительно эксперты провели мониторинг законности происхождения отгружаемой продукции через ФГИС «ВетИС» (компонент «Меркурий»). По итогам анализа нарушений в цепочке поставок и документальном оформлении выявлено не было. Таким образом, груз отправлен в Китай в полном соответствии с требованиями двусторонней торговли, что укрепляет позиции донских производителей на азиатском рынке. Отметим, что экспорт птицепродуктов из южных регионов России в КНР входит в число приоритетных направлений агропромышленного сотрудничества.

Станислав Маслаков