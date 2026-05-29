Экс-главу администрации Зернограда отправили в СИЗО

Суд изменил меру пресечения экс-главе администрации Зернограда Ирине Полищук с запрета определенных действий на арест. В СИЗО она пробудет до 17 июля.

Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»

Ирину Полищук подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», уголовное дело в отношении чиновницы было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области.

Согласно следствию, подозреваемая дала указание своим подчиненным подготовить фиктивные акты о выполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство дорог. Несмотря на поддельность этих документов, госпожа Полищук подписала их в конце декабря 2023 года.

В октябре 2024 года суд отправил Ирину Полищук под домашний арест, а 3 июня 2025-го изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Наталья Белоштейн