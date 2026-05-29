На Дону средний срок автокредитования увеличился на 19%

В апреле 2026 года в Ростовской области средний срок автокредитов на новые автомобили и с пробегом составил 6,2 года, что на 19,1% больше, чем аналогичный период 2025 года — 5,2 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В числе лидеров по сроку автокредитования в апреле оказались Краснодарский (6,6 лет) и Ставропольский (6,5 лет) края и Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (6,3 года).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ зафиксирована в Самарской области (+29,8%), Чувашской Республике (+27,3%), а также в Воронежской (+25,1%).

Наталья Белоштейн