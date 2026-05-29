Мэрия Таганрога признала бесперспективным ремонт котельной после удара ВСУ

Администрация Таганрога приняла решение отказаться от капитального ремонта городской котельной, пострадавшей днем ранее от атаки, и намерена запустить процедуру возведения нового модульного теплоисточника. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ

Власти города Таганрога в прибрежной зоне Ростовской области объявили о смене тактики в вопросе восстановления инфраструктуры теплоснабжения. Как заявила градоначальник Светлана Камбулова, пострадавший в результате воздушной атаки объект не подлежит реконструкции. Теперь профильные ведомства прорабатывают сценарий установки современной модульной котельной.

Как уточнила мэр Камбулова в своем Telegram-канале, соответствующее заключение вынесли специалисты, проведя первичный осмотр конструкций. По их мнению, инвестиции в ремонт разрушенного агрегата не имеют экономического смысла. «В качестве оптимального решения рассматривается строительство новой модульной котельной. За поддержкой в решении данного вопроса обратимся к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю», — отметила руководитель города.

Напомним, что днем 27 мая объект теплоснабжения получил критические повреждения. Это привело к остановке его работы и, как следствие, к отключению подачи горячей воды в ряде жилых домов муниципалитета.

Параллельно с решением проблемы теплогенерации власти отчитываются о ликвидации последствий удара в жилом секторе. Специалисты уже завершили подомовой обход поврежденных строений. Как следует из заявления мэрии, осмотрены помещения в десяти многоквартирных и трех частных домовладениях. В настоящий момент инженеры проводят обмеры для составления дефектных ведомостей. Чиновники обещают жителям оперативную замену остекления в пострадавших зданиях.

Отмечается, что накануне, в утренние часы 27 мая, Таганрог подвергся ракетному обстрелу. По информации, обнародованной главой региона Юрием Слюсарем, в результате падения фрагментов боеприпасов на улице Циолковского загорелись несколько автомобилей. Ранения различной степени тяжести получили двое местных жителей.

Станислав Маслаков