Росприроднадзор аннулировал разрешение Семикаракорскому полигону на Дону

Черноморо-Азовское межрегиональное управление Росприроднадзора впервые в своей практике аннулировало комплексное экологическое разрешение ростовскому оператору ООО «Южный город» после того, как на принадлежащем ему полигоне в Семикаракорском районе трижды с начала 2025 года были зафиксированы грубые нарушения природоохранного законодательства.

Решение принято надзорным ведомством в отношении компании, эксплуатирующей объект по размещению отходов высокой категории опасности. Как пояснили в пресс-службе управления, основанием для столь жесткой меры послужило систематическое неисполнение предписаний со стороны руководства «Южного города». Инспекторы проводили контрольные мероприятия трижды на протяжении 2025 года, и каждый раз фиксировали одни и те же отклонения от проектных норм и стандартов. В итоге владельцы площадки так и не смогли привести документацию и фактическую деятельность в соответствие с законом.

Без действующего КЭР, который устанавливает лимиты на выбросы загрязняющих веществ и нормы образования отходов, функционирование полигона становится незаконным. Теперь на оператора могут быть наложены крупные штрафы вплоть до принудительного прекращения работы объекта до момента восстановления правового статуса.

В мае 2025 года экологи выявили на территории предприятия факт несанкционированного захоронения жидких отходов четвертого класса опасности. Отходы хранились в примитивных земляных котлованах, хотя проектная документация подобного способа утилизации не предусматривала. Тогда работу полигона временно останавливали, требуя ликвидировать кустарные могильники, однако, как показало время, проблема решена не была.

Кроме того, в 2024 году компания оказалась в центре крупного скандала из-за попытки разместить в регионе сотни тонн замазученного песка, вывезенного из Анапы. Контракт с местным управлением МЧС оценивался почти в 800 миллионов рублей. Инициатива вызвала массовые протесты жителей Семикаракорского района, опасавшихся экологической катастрофы. Благодаря вмешательству губернатора Юрия Слюсаря, пообещавшего найти альтернативное место за пределами области, на полигон попала лишь малая часть груза, а сам загрязненный песок был возвращен обратно в Краснодарский край.

Станислав Маслаков