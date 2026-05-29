Пассажирский поезд Новороссийск—Мурманск насмерть сбил женщину в Адыгее

Пассажирский поезд, следовавший из Новороссийска в Мурманск, насмерть сбил 34-летнюю женщину на перегоне между станциями Кубань и Энем-1 в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

По предварительным данным, трагедия произошла в 16:50. Женщина находилась на железнодорожных путях и не отреагировала на предупредительные звуковые сигналы, которые подавал машинист состава.

«Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось»,— уточнили в ведомстве.

В результате наезда местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшедшего.

Наталья Решетняк