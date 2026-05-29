Путин о БПЛА в Румынии, окончании СВО и рисках для Армении

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Глава государства прокомментировал падение беспилотника в Румынии, объяснил свои слова о скором окончании СВО и сравнил ситуацию в Арменией с началом кризиса на Украине. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О беспилотнике в Румынии Никто не может говорить о происхождении упавшего в Румынии дрона до проведения экспертизы его обломков.

Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки БПЛА.

В Евросоюзе любой дрон называют российским, затем выясняется, что это не так.

Об Армении и ЕАЭС Русский и армянский народы на протяжении столетий связаны особыми отношениями и дружбой. Любые решения Еревана не испортят отношения между странами.

Кризис на Украине начался с процессов, схожих с теми, которые сейчас происходят с Арменией.

Если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза, интеграцию с ней «объективно придется свернуть».

Доля инвестиций российского капитала в Армении превышает 86%. Армении следует задуматься о том, куда будут поставляться армянские сельскохозяйственные товары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС.

Россия хотела бы, чтобы референдум о будущем Армении — в ЕАЭС или ЕС — был проведен как можно скорее.

В случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, а ее гражданам придется покупать патенты для работы в России и соблюдать общие миграционные требования.

Кроме того, Армения может потерять 14% ВВП из-за роста цен на энергоносители после выхода из объединения.

О конфликте на Украине Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно.

Ситуация в зоне СВО позволяет говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО.

Удар по Киеву стал ответом на действия ВСУ в Старобельске.

Журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по Старобельску.

У России никогда не было агрессивных намерений в отношении стран Европы.

Россия готова к переговорам с Украиной и не отказывается от них.

Из-за невыполнения Минских договоренностей Россия была вынуждена поддержать ЛНР и ДНР, которые до этого годами не признавала.

Все места, откуда исходит прямая угроза России,— законные военные цели.

В РФ необходимо укреплять систему ПВО.

О сотрудничестве с Казахстаном Россия участвует в развитии целой атомной отрасли. Финансирование строительства первой АЭС в Казахстане не является безвозмездной помощью — средства вернутся с процентами.

Будущая АЭС в Казахстане сможет обеспечить 20% энергопотребления страны, что выгодно обеим сторонам.

Сотрудничество в атомной энергетике выгодно для Москвы еще и потому, что Казахстан обладает одним из крупнейших месторождений урана.

Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг рекордных $20 млрд и продолжает расти.

Поддержка русского языка в Казахстане важна для развития экономики. Использование русского языка в стране никому не вредит и даже приветствуется.

О российских технологиях и искусственном интеллекте Россия добилась заметного прогресса в развитии беспилотного транспорта.

Россия — одна из тех стран, которая имеет шансы создать собственный суверенный искусственный интеллект. У страны есть явные конкурентные преимущества для развития ИИ.

Развитие ИИ было бы эффективнее при объединении усилий с партнерами по ЕАЭС.

Россия готова делиться своими разработками в сфере ИИ, особенно с дружественными странами ЕАЭС, чтобы они могли создавать собственные национальные платформы.

Эрдни Кагалтынов, Мария Ежовкина