Путин о БПЛА в Румынии, окончании СВО и рисках для Армении
Президент РФ призвал передать России обломки упавшего в Румынии дрона
Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Глава государства прокомментировал падение беспилотника в Румынии, объяснил свои слова о скором окончании СВО и сравнил ситуацию в Арменией с началом кризиса на Украине. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
О беспилотнике в Румынии
- Никто не может говорить о происхождении упавшего в Румынии дрона до проведения экспертизы его обломков.
- Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки БПЛА.
- В Евросоюзе любой дрон называют российским, затем выясняется, что это не так.
Об Армении и ЕАЭС
- Русский и армянский народы на протяжении столетий связаны особыми отношениями и дружбой. Любые решения Еревана не испортят отношения между странами.
- Кризис на Украине начался с процессов, схожих с теми, которые сейчас происходят с Арменией.
- Если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза, интеграцию с ней «объективно придется свернуть».
- Доля инвестиций российского капитала в Армении превышает 86%. Армении следует задуматься о том, куда будут поставляться армянские сельскохозяйственные товары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС.
- Россия хотела бы, чтобы референдум о будущем Армении — в ЕАЭС или ЕС — был проведен как можно скорее.
- В случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, а ее гражданам придется покупать патенты для работы в России и соблюдать общие миграционные требования.
- Кроме того, Армения может потерять 14% ВВП из-за роста цен на энергоносители после выхода из объединения.
О конфликте на Украине
- Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно.
- Ситуация в зоне СВО позволяет говорить о том, что конфликт близится к завершению.
- Российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО.
- Удар по Киеву стал ответом на действия ВСУ в Старобельске.
- Журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по Старобельску.
- У России никогда не было агрессивных намерений в отношении стран Европы.
- Россия готова к переговорам с Украиной и не отказывается от них.
- Из-за невыполнения Минских договоренностей Россия была вынуждена поддержать ЛНР и ДНР, которые до этого годами не признавала.
- Все места, откуда исходит прямая угроза России,— законные военные цели.
- В РФ необходимо укреплять систему ПВО.
О сотрудничестве с Казахстаном
- Россия участвует в развитии целой атомной отрасли. Финансирование строительства первой АЭС в Казахстане не является безвозмездной помощью — средства вернутся с процентами.
- Будущая АЭС в Казахстане сможет обеспечить 20% энергопотребления страны, что выгодно обеим сторонам.
- Сотрудничество в атомной энергетике выгодно для Москвы еще и потому, что Казахстан обладает одним из крупнейших месторождений урана.
- Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг рекордных $20 млрд и продолжает расти.
- Поддержка русского языка в Казахстане важна для развития экономики. Использование русского языка в стране никому не вредит и даже приветствуется.
О российских технологиях и искусственном интеллекте
- Россия добилась заметного прогресса в развитии беспилотного транспорта.
- Россия — одна из тех стран, которая имеет шансы создать собственный суверенный искусственный интеллект. У страны есть явные конкурентные преимущества для развития ИИ.
- Развитие ИИ было бы эффективнее при объединении усилий с партнерами по ЕАЭС.
- Россия готова делиться своими разработками в сфере ИИ, особенно с дружественными странами ЕАЭС, чтобы они могли создавать собственные национальные платформы.