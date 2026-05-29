Кризис на Украине начался с похожей ситуации, что происходит с Арменией сейчас, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

«Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против», — сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«А с чего началось-то? — говорил Владимир Путин во время пресс-конференции 9 мая. — С отступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап».

Весной 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса присоединения к Евросоюзу. На сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин сказал, что интеграция с Арменией будет прекращена, если страна начнет переходить на стандарты ЕС.