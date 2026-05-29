Путин призвал передать РФ для экспертизы обломки упавшего в Румынии дрона

Президент России Владимир Путин, начиная пресс-конференцию по итогам визита в Казахстан, сказал, что ему только что сообщили об инциденте с беспилотником в Румынии. Он заявил, что пока не проведена экспертиза, невозможно утверждать, чей это был дрон, и предложил передать обломки России.

«Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: караул! Русские идут, русские бьют», — сказал Владимир Путин.

«Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, — продолжил он, — а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации».

«Если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы, пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование и только тогда, в этом случае дадим оценку того, что произошло», — добавил Владимир Путин.

Ночью 29 мая в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной попал беспилотник. В доме начался пожар. Всего эвакуировали 70 человек. Двоих госпитализировали с незначительными травмами. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте. Ответственность за инцидент власти Румынии возложили на Россию.