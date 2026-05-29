Путин назвал законными военными целями все места прямой угрозы России

Все места, откуда исходит прямая угроза России,— законные военные цели, заявил президент РФ Владимир Путин. Так он ответил на вопрос журналиста о возможности запусков из Латвии беспилотников ВСУ для ударов по России.

19 мая Служба внешней разведки России сообщила о планах ВСУ использовать территории стран Балтии для ударов по России при помощи БПЛА. Разведка считает, что Украина уже направила в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем, которых разместили на части военных баз страны.

Владимир Путин также прокомментировал недавние слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса. 19 мая в интервью министр заявил, что у НАТО есть все средства, чтобы «сровнять с землей» российские базы ПВО, если появится такая необходимость. «У Российской Федерации есть все средства, чтобы сровнять с землей всех, кто захочет сровнять с землей базы на ее территории»,— заявил Владимир Путин.