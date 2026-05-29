Путин заявил о необходимости укреплять систему ПВО в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо укреплять систему ПВО. Так он прокомментировал удары дронов ВСУ по территории страны, в том числе по Старобельску.

«Конечно, им (ВСУ.— “Ъ”) западники поставляют дроны... Это значит только одно — нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это, и будем делать это дальше»,— сказал господин Путин.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, при ударе погиб 21 человек. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В ООН призвали провести независимое расследование атаки и привлечь виновных к ответственности.