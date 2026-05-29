Путин прокомментировал финансирование Россией строительства АЭС в Казахстане

Президент России Владимир Путин назвал механизм финансирования строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане стандартной международной практикой. Об этом господин Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.

«Это стандартная международная практика»,— отметил господин Путин. По его словам, Россия и Казахстан не просто планируют построить АЭС, а создают отрасль. Страны начинают готовить специалистов, привлекаются местные кадры к совместной работе, добавил президент.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин отметил, что строительство станции в Казахстане будет выгодно обеим странам. Над этим проектом работали и искали компромиссы обе страны. Россия, финансируя строительство АЭС, не дарит эти деньги, они вернутся с процентами.

Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в четверг, 29 мая, в Астане. Путин находится в Казахстане в рамках государственного визита 27-29 мая.

Агентство по атомной энергии Казахстана и Ростехнадзор ранее подписали план по межведомственному сотрудничеству в области регулирования ядерной и радиационной безопасности. Документ рассчитан на 2026–2030 годы. Об этом сообщило казахстанское ведомство. Планом предусмотрено проведение совместных мероприятий, в том числе обмен опытом в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, консультации экспертов, семинары, стажировки.

