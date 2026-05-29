Что известно о попадании беспилотника в жилой дом в Румынии
Румынские власти закрыли генконсульство РФ в Констанце после инцидента с дроном
В ночь на 29 мая БПЛА попал в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. Бухарест обвинил Москву в причастности к инциденту, после чего власти объявили генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыли местное генконсульство. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава государства осведомлен о случившемся.
Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters
Что известно об инциденте
- Инспекторат по чрезвычайным ситуациям в Румынии в ночь на 29 мая сообщил о попадании беспилотника в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. При столкновении произошел взрыв, за которым последовал пожар в одной из квартир. По данным инспектората, сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник.
- Двоих пострадавших — 53-летнюю женщину и 14-летнего подростка — госпитализировали с ожогами. Еще двоим была оказана медицинская помощь на месте. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.
- Сейчас пожар полностью ликвидирован. Власти подготовили пункты временного размещения для местных жителей, но они за расселением пока не обращались, сообщила пресс-служба инспектората на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Район происшествия оцеплен.
- Ночью румынские власти также заявили об обнаружении еще одного беспилотника, который упал на северо-западе страны — в уезде Марамуреш. БПЛА имел размах крыльев около трех метров, но не нес на себе взрывного заряда. О пострадавших не сообщалось.
Реакция Румынии
- Глава МИД Румынии Оана Цойу заявила, что попавший в дом беспилотник был российским. По ее словам, у румынского Минобороны есть соответствующие подтверждения. Она назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и пригрозила России новыми санкциями на европейском уровне.. Министр пообещала принять «необходимые дипломатические меры». «Румыния будет действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на Российскую Федерацию, чтобы достичь немедленного и всеобъемлющего прекращения огня»,— написала госпожа Цойу в соцсети Х.
- Румынская сторона сообщила об инциденте другим странам НАТО и генеральному секретарю альянса Марку Рютте. Республика попросила ускорить передачу стране средств для борьбы с беспилотниками. Премьер-министр Румынии Илие Боложан анонсировал скорое подписание договора, по которому страна получит средства для противодействия дронам по европейской программе SAFE. Само оборудование, по его словам, Румыния должна получить в ближайшие месяцы.
- В МИД Румынии вызвали посла России Владимира Липаева.
- Румынский президент Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны по поводу инцидента. После заседания он объявил, что генконсульство России в Констанце будет закрыто, а генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата. Вскоре российский дипломат должен будет покинуть страну. По словам президента, румынские военные не смогли безопасно перехватить беспилотник над городом Галац из-за риска жертв среди гражданского населения.
Реакция России
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен об инциденте. «А как вы думаете? Утаили?» — отреагировал Дмитрий Песков на вопрос о том, известно ли президенту о ситуации в Румынии. Господин Песков обратил внимание журналистов, что глава государства сейчас работает в Астане и полностью сконцентрирован на российско-казахстанских отношениях. «Случившееся там (в Румынии.—"Ъ") никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории»,— указал представитель президента.
- Ответ на закрытие генконсульства России в румынской Констанце и объявлением генконсула Андрея Косилина персоной нон-грата не заставит себя долго ждать, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Обвинения в причастности РФ к случившемуся она назвала безосновательными. «Шумиха вокруг беспилотника» в Румынии нужна, чтобы отвлечь внимание от удара ВСУ по колледжу в Старобельске, добавила госпожа Захарова. По ее словам, инцидент стал предлогом для закрытия Генконсульства России в Констанце.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал решение румынских властей. По его словам, граждане стран Евросоюза как население воюющих государств не смогут спать спокойно, особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для Украины. «Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!» — написал он в своем канале в мессенджере Max. Он отметил, что обязательно нужно разобраться, чей это был беспилотник. «Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит», — добавил политик.
Реакция НАТО и Европы
- Страны Североатлантического альянса обсуждают ночной удар беспилотника по многоэтажному дому в Румынии, сообщил президент Финляндии Александр Стубб в X.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «готов защищать каждый дюйм территории союзников». «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас»,— прокомментировал он в X.
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после инцидента с падением беспилотника заявил о необходимости усиления позиций НАТО на восточном фланге.
- Австрийский министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер сообщила о вызове российского посла в Вене, «чтобы четко выразить протест Австрии против эскалации со стороны России». «Европу не запугать», — написала она в X.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил «серьезное нарушение воздушного пространства НАТО».