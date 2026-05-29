Что известно о попадании беспилотника в жилой дом в Румынии

В ночь на 29 мая БПЛА попал в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. Бухарест обвинил Москву в причастности к инциденту, после чего власти объявили генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыли местное генконсульство. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава государства осведомлен о случившемся.

Что известно об инциденте Инспекторат по чрезвычайным ситуациям в Румынии в ночь на 29 мая сообщил о попадании беспилотника в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. При столкновении произошел взрыв, за которым последовал пожар в одной из квартир. По данным инспектората, сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник.

Двоих пострадавших — 53-летнюю женщину и 14-летнего подростка — госпитализировали с ожогами. Еще двоим была оказана медицинская помощь на месте. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

Сейчас пожар полностью ликвидирован. Власти подготовили пункты временного размещения для местных жителей, но они за расселением пока не обращались, сообщила пресс-служба инспектората на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Район происшествия оцеплен.

Ночью румынские власти также заявили об обнаружении еще одного беспилотника, который упал на северо-западе страны — в уезде Марамуреш. БПЛА имел размах крыльев около трех метров, но не нес на себе взрывного заряда. О пострадавших не сообщалось.

Реакция Румынии Глава МИД Румынии Оана Цойу заявила, что попавший в дом беспилотник был российским. По ее словам, у румынского Минобороны есть соответствующие подтверждения. Она назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и пригрозила России новыми санкциями на европейском уровне.. Министр пообещала принять «необходимые дипломатические меры». «Румыния будет действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на Российскую Федерацию, чтобы достичь немедленного и всеобъемлющего прекращения огня»,— написала госпожа Цойу в соцсети Х.

Румынская сторона сообщила об инциденте другим странам НАТО и генеральному секретарю альянса Марку Рютте. Республика попросила ускорить передачу стране средств для борьбы с беспилотниками. Премьер-министр Румынии Илие Боложан анонсировал скорое подписание договора, по которому страна получит средства для противодействия дронам по европейской программе SAFE. Само оборудование, по его словам, Румыния должна получить в ближайшие месяцы.

В МИД Румынии вызвали посла России Владимира Липаева.

Румынский президент Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны по поводу инцидента. После заседания он объявил, что генконсульство России в Констанце будет закрыто, а генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата. Вскоре российский дипломат должен будет покинуть страну. По словам президента, румынские военные не смогли безопасно перехватить беспилотник над городом Галац из-за риска жертв среди гражданского населения.

Реакция России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен об инциденте. «А как вы думаете? Утаили?» — отреагировал Дмитрий Песков на вопрос о том, известно ли президенту о ситуации в Румынии. Господин Песков обратил внимание журналистов, что глава государства сейчас работает в Астане и полностью сконцентрирован на российско-казахстанских отношениях. «Случившееся там (в Румынии.— "Ъ" ) никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории»,— указал представитель президента.

Ответ на закрытие генконсульства России в румынской Констанце и объявлением генконсула Андрея Косилина персоной нон-грата не заставит себя долго ждать, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Обвинения в причастности РФ к случившемуся она назвала безосновательными. «Шумиха вокруг беспилотника» в Румынии нужна, чтобы отвлечь внимание от удара ВСУ по колледжу в Старобельске, добавила госпожа Захарова. По ее словам, инцидент стал предлогом для закрытия Генконсульства России в Констанце.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал решение румынских властей. По его словам, граждане стран Евросоюза как население воюющих государств не смогут спать спокойно, особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для Украины. «Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!» — написал он в своем канале в мессенджере Max. Он отметил, что обязательно нужно разобраться, чей это был беспилотник. «Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит», — добавил политик.