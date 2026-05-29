Краснодарца задержали за неоднократную пропаганду нацистской символики

В Краснодаре при участии Росгвардии задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в неоднократной публичной демонстрации запрещенной символики. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ Росгвардии.

Операцию провели бойцы СОБР «Кубань» регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина размещал в открытом доступе в социальных сетях изображения собственных татуировок с атрибутикой, запрещенной к публичной демонстрации. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по соответствующей статье КоАП, однако, как отмечается, после этого вновь опубликовал аналогичный контент.

На основании собранных материалов следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело. Задержанный передан в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Вячеслав Рыжков