МИД России пообещал ответить на закрытие генконсульства РФ в румынской Констанце

Ответные меры в связи с закрытием генконсульства России в румынской Констанце и объявлением генконсула Андрея Косилина персоной нон-грата не заставят себя ждать. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии генконсульства после ночного удара беспилотника по жилому многоэтажному дому в Констанце. В румынском МИДе заявили, что дрон принадлежал России, и обвинили страну в «серьезной и безответственной эскалации». Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с БПЛА, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Саму ситуацию он комментировать отказался, сославшись на концентрацию главы государства на российско-казахстанских отношениях во время визита в Астану.

Один из беспилотников сегодня ночью влетел в многоэтажный жилой дом в Констанце. В одной из квартир начался пожар, пострадали четыре человека. Еще один БПЛА упал в уезде Марамуреш, но взрывного заряда он не нес.