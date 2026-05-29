Румыния закрыла генконсульство России в Констанце после инцидента с БПЛА

Президент Румынии Никушор Дан после заседания высшего совета национальной обороны заявил, что генконсульство России в Констанце будет закрыто, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата. Вскоре российский дипломат должен будет покинуть страну.

Генконсульство России в Румынии
Генконсул Андрей Косилин

«Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова (цитата по ТАСС).

Ночью 29 мая в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной попал беспилотник. В доме начался пожар. Всего эвакуировали 70 человек. Двоих госпитализировали с незначительными травмами. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте. Ответственность за инцидент власти Румынии возложили на Россию.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что «этот инцидент представляет собой серьезную и безответственную эскалацию со стороны Российской Федерации». Она пообещала, что власти примут «необходимые дипломатические меры в ответ на серьезное нарушение международного права». В МИД Румынии был вызван посол России в Бухаресте Владимир Липов.

Параллельно власти Румынии проинформировали о произошедшем союзников и генсекретаря НАТО Марка Рютте. В альянсе сообщили, что будет созвано экстренное заседание. Премьер-министр Румынии Илие Боложан анонсировал подписание договора о предоставлении стране средств противодействия дронам по европейской программе SAFE до конца дня. Само оборудование, по его словам, Румыния получит в ближайшие месяцы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину, который сейчас находится с визитом в Астане, известно об инциденте с беспилотником. Сейчас российская делегация, работающая в Астане, полностью сконцентрирована на двусторонних отношениях с Казахстаном, а также на тематике ЕАЭС, добавил господин Песков. «Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории», — отметил он.