Беспилотник врезался в жилой дом в Румынии

В городе Галац на востоке Румынии беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, сообщили в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям. При столкновении раздался взрыв. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

По данным инспектората, при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник. Двое находившихся в загоревшейся квартире — женщина и 14-летний подросток — успели выбежать в безопасное место. Медики диагностировали у женщины ожоги первой степени, у мальчика — сильную паническую атаку, рассказали в службе скорой помощи. Оба госпитализированы, передает Mediafax.

Сейчас пожар полностью ликвидирован. Власти подготовили пункты временного размещения для местных жителей, но они за расселением пока не обращались, сообщила пресс-служба инспектората на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Район происшествия оцеплен.

Сегодня ночью также сообщалось об обнаружении еще одного беспилотника, рухнувшего на северо-западе Румынии — в уезде Марамуреш. Тот БПЛА имел размах крыльев около трех метров, но не нес на себе взрывного заряда. Проводится расследование. О пострадавших не сообщалось.