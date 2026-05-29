НАТО обсудит удар якобы российского БПЛА по многоэтажному дому в Румынии

Страны Североатлантического альянса обсуждают ночной удар беспилотника по многоэтажному дому в Румынии. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в X, не приведя подробностей.

Многоквартирный дом в румынском Галаце, пострадавший от удара беспилотника

Многоквартирный дом в румынском Галаце, пострадавший от удара беспилотника

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «готов защищать каждый дюйм территории союзников». «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас»,— прокомментировал он в X.

Сегодня ночью дрон влетел в многоквартирный дом в Галаце. В одной из квартир возник пожар, из здания эвакуировали почти 70 человек. Двое пострадали. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в уезде Марамуреш, но он не нес на себе взрывного заряда. Беспилотник, попавший в жилой дом, был российским, утверждает глава МИД Румынии Оана Цойу. Она обвинила Россию в нарушении международного права и пообещала принять «необходимые дипломатические меры». В МИД Румынии вызвали российского посла.