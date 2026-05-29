Песков: Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии

Президент России Владимир Путин осведомлен об инциденте с беспилотниками в Румынии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать случившееся.

Дмитрий Песков (в центре)

«А как вы думаете? Утаили?» — отреагировал Дмитрий Песков на вопрос о том, известно ли президенту о ситуации в Румынии. Господин Песков обратил внимание журналистов, что глава государства сейчас работает в Астане и полностью сконцентрирован на российско-казахстанских отношениях. «Случившееся там (в Румынии.—"Ъ") никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории»,— указал представитель президента.

Сегодня ночью беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. В одной из квартир начался пожар. Предварительно, пострадали два человека, еще 70 жильцов эвакуировали из здания. По словам главы МИД Румынии Оаны Цойу, беспилотник был российским. Она призвала союзников по НАТО ускорить поставки систем ПВО в страну после инцидента с БПЛА. Альянс созвал экстренное заседание.

МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева по поводу удара. Кроме того, Румыния решила закрыть генконсульство России в Констанце, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.