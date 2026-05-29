Румыния потребует от НАТО ускорить поставки систем ПВО после инцидента с российским БПЛА

Беспилотник, попавший в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии, был российским, заявила министр иностранных дел республики Оана Цойу. Она назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. Министр пообещала принять «необходимые дипломатические меры».

Фото: @oana_toiu Беспилотник попал в жилой дом в румынском городе Галаце

«Румыния будет действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на Российскую Федерацию, чтобы достичь немедленного и всеобъемлющего прекращения огня»,— написала госпожа Цойу в соцсети Х.

Румынская сторона сообщила об инциденте другим странам НАТО и генеральному секретарю альянса Марку Рютте. Республика попросила ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками, добавила Оана Цойу.

Дрон влетел в многоквартирный дом в Галаце около 2:00 по местному времени (3:00 мск) 29 мая. В одной из квартир возник пожар. Около 70 человек эвакуировали из здания. Два человека получили легкие травмы. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в уезде Марамуреш на северо-западе Румынии, но он не нес на себе взрывного заряда.