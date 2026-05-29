Захарова назвала обсуждение БПЛА в Румынии шумихой для отвлечения от Старобельска

«Шумиха вокруг беспилотника» в Румынии нужна, чтобы отвлечь внимание от удара ВСУ по колледжу в Старобельске, считает представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, инцидент стал предлогом для закрытия Генконсульства России в Констанце.

Последствия атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске

Последствия атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске

«Шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей в Старобельске... а также, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия Генконсульства РФ в Констанце»,— сказала госпожа Захарова. ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, при ударе погиб 21 человек.

В ночь на 29 мая беспилотник попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной. В доме начался пожар. По данным МВД Румынии, пострадали четыре человека. Еще 70 жителей эвакуировали. По словам главы МИД Румынии Оаны Цойу, беспилотник был российским. Генконсульство России в Констанце закрыто, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.

