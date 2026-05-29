Спрос на пятизвездные отели на Кубани вырос на 9%

Спрос на пятизвездные отели в Краснодарском крае в 2026 году увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных сервиса онлайн-бронирования «Островок» и девелоперской компании Gravion. Наибольший рост зафиксирован в Адлере — на 31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Несмотря на позитивную динамику, сегмент гостиниц высшей категории в регионе остается нишевым: на пятизвездные отели приходится около 4% всех бронирований, тогда как объекты категорий «три и четыре звезды» формируют порядка 30% спроса.

В «Островке» отмечают рост доли обеспеченных путешественников, выбирающих отдых внутри страны. По данным сервиса, в 2025 году доля таких клиентов достигла 25% против 21% годом ранее. Среди факторов роста эксперты называют ограничения зарубежных поездок, изменение логистических и визовых условий, а также расширение въездного турпотока из стран Ближнего Востока и Азии. Отдельно подчеркивается, что иностранные туристы в среднем выбирают более дорогие варианты размещения.

По словам управляющего директора «Островка» Ирины Козловой, предложение пятизвездных объектов в России по-прежнему ограничено, а полноценная инфраструктура премиального уровня формируется лишь в последние годы. В этом контексте Сочи, по ее оценке, остается одним из немногих круглогодичных курортов, способных обеспечить соответствующий уровень сервиса и разнообразие туристических сценариев.

Среди регионов, жители которых чаще всего бронируют пятизвездные отели в Сочи (без учета Москвы), лидируют Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край.

В Gravion, в свою очередь, отмечают устойчивый спрос на премиальное размещение и постепенное расширение предложения. В частности, в Сочи реализуется проект гостиничного комплекса «Cosmos Selection Сочи Сиалия Резорт», имеющего статус масштабного инвестиционного проекта.

По данным «Островка», в 2025 году бронирования в отелях категории «пять звезд» в Анапе выросли на 27%, в Сочи — на 6%, в целом по региону — на 15%. Краснодарский край обеспечил около 15% всех летних бронирований в премиальном сегменте по России.

Аналитики также отмечают, что пик раннего бронирования летнего отдыха в пятизвездных отелях региона пришелся на конец марта—начало апреля, при среднем сроке проживания около четырех ночей.

Вячеслав Рыжков