Спилберг, Нолан, Скотт и другие

Лето-2026 в кино — это афиша, где знакомые имена собираются в неожиданную компанию. Pixar сталкивает игрушки и цифровую реальность, Disney снова отправляет Моану в океан, Marvel оставляет Питера Паркера один на один с Нью-Йорком, Кристофер Нолан берется за один из главных мифов мировой культуры, а «Очень страшное кино» обещает воспрянуть духом. Рядом — новая фантастика Стивена Спилберга, мрачный Робин Гуд от A24, миньоны в старом Голливуде, хоррор из вселенной «Зловещих мертвецов» и постапокалипсис от Ридли Скотта.

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«Очень страшное кино — 6»

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К новой части комедийной франшизы подключились братья Уэйанс: именно они в начале 2000-х сделали «Очень страшное кино» хитом, пародируя прежде всего «Крик», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и другие фильмы ужасов той эпохи. Их возвращение — это попытка вернуть прежнее величие серии.

В последние годы хоррор снова стал одним из самых заметных жанров — материала для продолжения более чем достаточно. Тут и «умный хоррор» с фокусом на травму, и бесконечные перезапуски, и демоны с тщательно прописанной биографией. Проверим, работает ли прежняя формула в мире, где зрители уже сами привыкли разбирать ужасы на психологические подтексты.

«День разоблачения»

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Что произойдет, если человечеству докажут: мы во Вселенной не одни? Главная интрига нового фильма Стивена Спилберга даже не в теме контакта с пришельцами, а в авторской интонации. Спилберг редко снимает фантастику просто как демонстрацию невозможного — его обычно интересует человеческая реакция: страх, надежда, любопытство. Глобально «День разоблачения» выглядит как большой разговор о правде, которую невозможно отменить.

В фильме играют Эмили Блант, Джош О’Коннор и Колин Ферт, а сценарий написал Дэвид Кепп, уже работавший со Спилбергом над «Парком юрского периода», «Войной миров» и другими проектами.

«Смерть Робин Гуда»

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Майкл Сарноски, режиссер знаменитой «Свиньи» с Николасом Кейджем, описывает последнюю главу жизни человека, которого догоняют последствия его поступков. В официальном синопсисе Робин Гуд заявлен как герой, который борется с самим собой после жизни, полной преступлений и убийств, получает тяжелое ранение и оказывается в руках таинственной женщины, предлагающей ему шанс на спасение.

Студия A24 здесь в своем репертуаре: берет знакомый сюжет и превращает его в более темную, взрослую историю. Это не версия о легенде в расцвете, не романтический миф о Шервудском лесе, а рассказ о цене, которую требует героический образ. Главную роль исполнил Хью Джекман, и сам выбор актера сразу добавляет истории силы.

«История игрушек — 5»

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Годами «История игрушек» говорила о детской привязанности, страхе быть забытым и переменах, которые приходят вместе со взрослением. Теперь соперником игрушек становится целая цифровая среда.

Это очень точное продолжение главной темы франшизы. Игрушки всегда боялись потерять свое место в жизни ребенка, но теперь им противостоит уже не другой предмет, а новый способ проводить детство. Если Pixar удержит баланс между юмором и нежностью, пятая часть может оказаться знаковым семейным фильмом о том, как эпоха меняет детство.

«Миньоны и монстры»

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Миньоны оказываются в Голливуде на заре кино и решают снять собственный фильм ужасов. Сначала они случайно попадают в кадр и становятся звездами, но с приходом звукового синематографа теряют популярность: следовать сценарию невозможно, когда говоришь только на миньонском. Тогда герои берутся за собственный монстр-муви — и вызывают на землю настоящих чудовищ. Конечно, все идет не по плану: под угрозой не просто съемки, а целый мир.

Мультипликационная лента вряд ли будет претендовать на тонкую драматургию, но как летний семейный аттракцион выглядит уверенно. Старый Голливуд, немое кино, монстры, заклинания и фирменный миньонский хаос — звучит как лучшее средство от любой хандры.

«Моана»

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Игровую версию «Моаны» Disney называет переосмыслением анимационного приключения, и главный вызов для этой версии очевиден: перенести на экран не только сюжет, но и ощущение океана как живой силы. В мультфильме море было почти отдельным персонажем — пластичным, сияющим проводником героини к ее предназначению.

Игровое кино станет проверкой того, сможет ли киностудия превратить знакомую историю в самостоятельное зрелище: мало воспроизвести любимые сцены в новом формате. Моану играет Кэтрин Лага?айя, а Дуэйн Джонсон возвращается к роли Мауи (он уже озвучивал полубога в мультфильме) — и, кажется, именно он должен стать одним из главных преимуществ фильма.

«Одиссея»

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На фоне множества продолжений и перезапусков это редкий пример летнего релиза, который опирается не на франшизную узнаваемость, а на древний миф. Подробности нового проекта Кристофера Нолана раскрываются достаточно сдержанно — кроме звания «самый дорогой фильм Нолана», но само название работает как сильный культурный сигнал: зрителя ждет большое путешествие, построенное вокруг сложного возвращения Одиссея (Мэтт Дэймон) домой.

Одиссея — история о пути, памяти, испытаниях и доме, к которому невозможно вернуться прежним. Для Нолана — режиссера, постоянно работающего со временем, одержимостью и ценой человеческого выбора, — этот материал выглядит естественным. Если все сложится, нас ждет не просто масштабная экранизация Гомера, а вневременная история о человеке, которого дорога меняет сильнее, чем война.

«Человек-паук: Новый день»

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Питер Паркер (Том Холланд) остается один в Нью-Йорке, который больше не помнит его имени, и полностью посвящает себя борьбе с преступностью. Эта исходная точка делает фильм важным для всей экранной истории героя: после событий в предыдущих частях, Питер становится человеком, которому приходится заново определять себя.

Самое интересное в «Новом дне» — возможность вернуть Человека-паука к личной драме. Как и любому молодому человеку, ему предстоит понять, как жить дальше, когда прежняя жизнь стерта.

«Зловещие мертвецы: Пекло»

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Эта премьера работает на аудиторию, которая ждет жесткого жанрового кино. «Зловещие мертвецы» существуют как франшиза, где важны телесный ужас, демоническое заражение и ощущение кошмара, который быстро выходит из-под контроля.

У «Пекла» есть все шансы возродить интерес к серии именно за счет бескомпромиссной жанровой энергии. Режиссер Себастьян Ваничек пообещал «мерзкий фильм, который причиняет боль», и «предельно жесткое зрелище». Для хоррора это, пожалуй, лучшая формула: честно предупредить, что комфортно не будет.

«Собачьи звезды»

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Действие нового фильма Ридли Скотта происходит в постапокалиптическом мире, где вирус уничтожил большую часть человечества. Молодой пилот Хиг в исполнении Джейкоба Элорди и бывший военный Бэнгли, которого играет Джош Бролин, живут в изолированном убежище, стараясь держаться подальше от угроз разрушенного мира. Но загадочный радиосигнал заставляет их отправиться в неизвестность.

Картина основана на одноименном романе Питера Хеллера, и в этой истории особенно важна упрямая потребность человека искать надежду. Даже в разрухе герои все равно прислушиваются к сигналу — как к доказательству, что где-то еще может быть причина продолжать жизненный путь.