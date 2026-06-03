Роскошь плюс адреналин

В новом сезоне спортивный шик выходит за привычные рамки сочетания откровенно спортивных и гламурных вещей в одном образе, рождая новые самостоятельные единицы гардероба на стыке стилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 4FORMS Фото: Bitte_Ruhe Фото: Bitte_Ruhe Фото: Bitte_Ruhe Фото: MSTUDIO Фото: MSTUDIO Фото: DAN MARALEX Фото: DAN MARALEX Фото: LE-VERTIGE Фото: SEVEN LAB Фото: ZNWR Фото: ZNWR Следующая фотография 1 / 12 Фото: 4FORMS Фото: Bitte_Ruhe Фото: Bitte_Ruhe Фото: Bitte_Ruhe Фото: MSTUDIO Фото: MSTUDIO Фото: DAN MARALEX Фото: DAN MARALEX Фото: LE-VERTIGE Фото: SEVEN LAB Фото: ZNWR Фото: ZNWR

История спортивного шика как самостоятельного модного направления берет свое начало в 1920-х годах. Его подарила миру Коко Шанель, соединив женственную элегантность и витальную маскулинную энергию. Основательница модного дома Chanel дерзнула внедрить в коллекцию женской одежды вещи из мужского гардероба: широкие брюки и кюлоты, тельняшки и другие вещи с прямыми линиями и спортивным кроем. Ее подход произвел революцию в мире женской моды, где до той поры правили бал корсеты и пышные юбки.

В 1980-е годы в моду вошла аэробика, а вместе с ней заново расцвел и спортшик. Девушки повсеместно носили яркие легинсы, короткие топы и обтягивающие боди, спортивные кроссовки, а также разноцветные гетры и повязки для волос. Следующий мощный всплеск популярности этого стиля случился в 2000-х. Тогда знаменитости стали появляться в лосинах или штанах с лампасами, сочетая их с кружевными топами и корсетами на красных дорожках, что ознаменовало проникновение спортивного шика в повседневный гардероб.

Проект Ксении Кудряшовой Bitte_ruhe концептуально провозглашает невербальную модную коммуникацию с внешним миром: «Не обязательно что-то рассказывать о себе. Достаточно быть в нужной одежде». Говорящее название (биттэ руэ) переводится с немецкого языка как «пожалуйста, тихо»: лишние слова не нужны, когда одежда достаточно красноречива. Вещи из коллекции бренда — это всегда узнаваемый силуэт и эксперименты: нетривиальные сочетания стилей и оттенков, тщательная проработка форм и объемов. Синтез на первый взгляд несовместимых историй рождает корсеты из стеганой ткани, спортивные костюмы из пайеток, пышные рукава у пальто.

Кружевные олимпийки и хлопковые майки представлены в нежных и одновременно сочных конфетных цветах и сочетаниях, что меняет представление о базовых вещах. Воланы, мягкие драпировки и сдержанные переливы придают спортивным силуэтам гламурную мягкость и женственность. Анорак свободного силуэта с капюшоном создан из хлопковой тафты, которая прекрасно держит форму, а тонкие завязки-бантики становятся акцентом и переносят очевидно спортивный элемент гардероба в женственную базу. Объемный худи с капюшоном на молнии, декорированный мерцающим корсетом из пайеток,— знаковая для бренда вещь, которую легко стилизовать и под повседневный, и под вечерний образ. Платье свободного кроя с рюшей на кулиске позволяет играть с формой изделия и носить его как тунику.

Интеллектуальный премиальный бренд одежды из Минска, ZNWR, название которого представляет собой акроним двух слов: Zen Wear, в своих коллекциях отражает сочетание японского термина Zen, «глубокое сосредоточение», и английского wear, «носить». Создатели марки подразумевают, что носить ZNWR помогает обрести и поддерживать «состояние глубокого сосредоточения».

Унисекс-ветровка Shrimp может поселиться в гардеробе пары как универсальная летняя верхняя одежда для создания оптимистичного настроения. Бренд описывает ее как «огромную космическую креветку, по артериям которой проносятся электрические разряды». Аудитории предлагается вообразить «мир Вселенной» — и его изумрудно-розовый океан дальних планет, где проживают невиданные существа. Одно из них — космическая креветка. В городских реалиях почти невесомая ветровка станет эстетичным укрытием от майского ветра и летнего дождя.

Конструкция и силуэт работают «креветкообразно»: изящно искривленные арочные формы, удлиненная стойка и козырек с усиками — это снятые с ракообразных формы, членения, пластика и выходящие элементы. Ввиду легкого полотна и множества резинок форму можно варьировать и придавать изделию разное звучание и характерность. Цвета — лепестковый, лед и базовый черный — в своих решениях придают изделию уникальные цветоассоциативные настроения. Лепестковый тонет и растворяется в дождевой воде, лед с контрастным кантом и фурнитурой в цветах — концентрат лета, создает яркое настроение с кодировкой бабл-гам, черный же, как классика на все времена, несет эстетику красной ковровой дорожки.

Джинсовый комбинезон — мастхев летнего сезона в гардеробах обоих полов — представлен у марки как вещь унисекс: трапециевидный крой и регулируемые бретели придает изделию универсальность посадки, давая простор для формирования образа. Стеганые пиджаки в коллекции идеально сочетают классический крой, динамичные спортивные материалы и футуристичную магнитную застежку. Боди «Шэрон» — геометрический абстракционизм и эстетика 90-х, оммаж на спортивную форму для аэробики и идеальный нижний слой для создания динамичного образа.

Бренд Dan Maralex в своей линейке соединяет моду и функциональность, вдохновляясь динамикой современной жизни. Бомер оверсайз — стильный и модный элемент гардероба, который станет изюминкой образа, — выполнен из качественного материала, украшен пайетками, которые придают ему блеск и элегантность. Благодаря свободному крою бомер идеально сидит на любой фигуре, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. Костюмы с эффектом «варенки» из натурального хлопка — стильное решение для летнего гардероба. Свободный крой обеспечивает комфорт в течение всего дня, а нежный голубой оттенок с характерным муаровым узором придает образу легкую небрежность и шарм. Для ценителей еще более женственных образов подойдет костюм спортивного кроя из кружева, который удачно дополнят как кеды, так и изящные босоножки на каблуке.

Бренд 4FORMS представил собственную интерпретацию направления спортивный шик, объединив расслабленные силуэты, мягкие фактуры и элементы городской интеллектуальной моды. В центре внимания вещи, способные адаптироваться под разные сценарии жизни: от офиса и встреч в городе до путешествий, прогулок и посещения студий пилатеса. По мнению команды бренда, современный спортшик строится не вокруг буквальной спортивной формы, а вокруг ощущения свободы движения и визуальной легкости. В коллекции 4FORMS это проявляется через архитектуру кроя, пластичные ткани и стилистическую многослойность.

Одним из ключевых элементов направления стал костюм из ткани пике в оттенке мокко — расслабленный комплект с минималистичной геометрией и мягкой посадкой. Он работает как альтернатива классическому кежуал-костюму, сохраняя ощущение собранности без жесткой конструкции. Ажурное поло сливочного оттенка поддерживает один из наиболее заметных цветовых трендов сезона, тогда как лаконичная тельняшка работает как универсальная база.

Тренд на спортивный шик сегодня также связан с переосмыслением одежды для отдыха. Брюки с геометричным принтом на резинке становятся частью не только домашнего или тревел-гардероба, но и полноценного дневного образа. Их сочетают с рубашками, жакетами и минималистичными аксессуарами, адаптируя под ритм города. Подобные модели отвечают запросу на одежду, подходящую одновременно для работы из дома, прогулок, поездок или йоги.

Более расслабленную интерпретацию тренда бренд раскрывает через комплект из кимоно и брюк из жатой вискозы в оттенке трюфель. Мягкая фактура ткани, свободный силуэт и отсутствие жесткой конструкции формируют образ, вдохновленный курортной эстетикой. Таким образом, спортшик в интерпретации 4FORMS становится не временным трендом, а отражением изменений в образе жизни покупателей: стремления к универсальности, комфорту и гибкому гардеробу, который не требует разделения на «для работы», «для отдыха» или «для спорта».

В коллекции Mstudio внимание сразу привлекает тренч с минималистичными бусинами, выполненный в классическом для этого предмета гардероба песочном цвете, но в оригинальном спортивном силуэте, формируемом кулиской с тонкими завязками. Идеальным комплектом к нему станет архитектурный лонгслив с таким же декором.

Косуха — один из ключевых элементов стиля спортшик, сочетающий бунтарский дух, удобство и способность создавать миллионы гардеробных комплектов. Она идеально работает на контрасте, уравновешивая худи, джоггеры, трикотажные костюмы и воздушные платья. Здесь модель выполнена из экозамши благородного кофейного цвета и сидит по фигуре, создавая очерченный силуэт.

Кожаные аксессуары le-Vertige объединяют в себе неординарность и повседневность. Лаконичные модели гармонично дополнят любой образ, а более офисные формы сбалансируют спортивные вещи.

Seven Lab поддержал актуальный тренд на принт «Туаль де жуи», выпустив спортивный костюм из мягкого хлопка с добавлением полиэстера, который держит форму и не мнется после стирки. Изысканный принт в трех оттенках добавляет изящной графичности, но остается спокойным и ненавязчивым, как рисунок на винтажном французском платке. Свободный крой не сковывает движений, отлично драпируется и выглядит утонченно. Каждый элемент комплекта легко миксовать с остальными вещами гардероба, будь то джинсы или классические брюки, кружевная блуза или облегающее боди.

Мария Блохина