Между строк и кадров

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На страницах летнего выпуска журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» мы обсуждаем круг чтения наших ньюсмейкеров: петербургские предприниматели рассказывают в рубрике «Клуб» о любимых с детства авторах, литературных открытиях, книгах, которые произвели сильное впечатление и повлияли на мировоззрения, о произведениях, к которым возвращаются на протяжении всей жизни, — и о тех, которые просто понравились и рассказом о которых приятно поделиться в дружеской беседе. В этом списке «Шамбала сияющая» и «Герой нашего времени», «Шантарам» и «Подсознание может все», автобиография святителя Луки и «Письма Баламута».

В числе любимых книг Галины Столяровой «Черный принц» Айрис Мердок. Особенность романа — несколько послесловий, написанных от имени героев. Каждое из них рисует свою реальность, и тезис «у каждого своя правда» здесь доведен практически до абсурда. Один из главных вопросов произведения: насколько мы готовы говорить правду самим себе — и что из этого получается.

Для Александра Щелканова в числе важных книг «Волоколамское шоссе» Александра Бека. «Окопная правда», безжалостная, горькая, жесткая, никогда не бывает удобной. Рассказать честно о самых сложных годах Великой Отечественной войны, 1941–1942-м, не уйдя в пафос и не слукавив, так, чтобы читатель нашел в себе моральные силы дочитать до конца, требует и мужества, и таланта, и глубины погружения в тему — и, конечно, искренности.

Именно ей посвящен один из самых ярких материалов номера — статья Татьяны Долженко «Любовь в кадре: искренность вместо формул». Генеральный директор кинокомпании «Про:взгляд» написала о том, что сегодняшние киногерои не всегда умеют любить. Но они пробуют — и тянутся друг к другу сквозь тревогу, непонимание и страх уязвимости. И поэтому их чувствам веришь.

Галина Столярова, выпускающий редактор журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» Александр Щелканов, директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ»