Федеральный девелопер возглавил топ компаний по числу сделок на рынке недвижимости Сочи

С января по апрель 2026 года девелоперская компания «Неометрия» заняла первое место среди девелоперов по количеству сделок в Сочи – на ее долю пришлось 21,1% рынка. Такие данные приводят аналитики платформы анализа рынка недвижимости bnMAP.pro.

Фото: пресс-служба компании «Неометрия»

Кроме того, компания вошла в топ-3 девелоперов по общей площади проданных лотов.

Как отмечают аналитики bnMAP, сегодня спрос в Сочи смещается в сторону комплексных жилых проектов с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, и покупатели все чаще выбирают более просторное и дорогое жилье. Одновременно растет интерес инвесторов к премиальным инвестпроектам в гостинично-курортной сфере с профессиональным управлением и стабильным доходом.

На сегодняшний день «Неометрия» реализует в Сочи четыре проекта разных классов: жилые комплексы классов комфорт и бизнес, элитный клубный дом и гостиничный комплекс премиум-класса.

Сергей Емельянов