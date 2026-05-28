За год вторичное жилье в Краснодаре подорожало на 6,6%

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Краснодаре за год увеличилась на 6,6%, достигнув 149,6 тыс. руб. против 140,3 тыс. руб. годом ранее. В Новороссийске показатель вырос на 2,9% — до 170,4 тыс. руб. за кв. м, тогда как в Сочи цены сохранились на уровне 365,3 тыс. руб. Такие данные «Бизнес ФМ Краснодар» привели аналитики «Циан».

Рост цен отмечен и на первичном рынке. В Краснодаре средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 174,3 тыс. руб., увеличившись на 5,3% за год. В Новороссийске показатель составил 210,6 тыс. руб. (+2,5%), в Сочи — 736,1 тыс. руб. (+3,4%).

Доля ипотечных сделок на вторичном рынке за год выросла с 15 до 25%, на первичном — с 50 до 60%. При этом число кредитов, выданных по льготным программам, сократилось с 2341 до 1691, а их доля в общем объеме ипотечного кредитования снизилась с более чем 90% примерно до 80%.

Средний срок экспозиции квартир в Краснодаре уменьшился со 134 до 108 дней. Наибольший интерес покупателей по-прежнему приходится на Прикубанский округ: доля просмотров объявлений в этой части города выросла с 57,2 до 61,9%. Доли остальных округов сократились. В структуре предложения преобладают одно- и двухкомнатные квартиры.

