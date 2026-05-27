«Уровень известности бренда напрямую влияет на выбор пациента»

Объем платных медицинских услуг в Краснодарском крае за первый квартал 2026 года составил 34,4 млрд руб. По данным статистики, спрос на коммерческую медицину в крае стабильно увеличивается на фоне роста общих потребительских расходов. Основную выручку частным клиникам приносят лабораторные исследования, диагностика (КТ, МРТ), терапия, гинекология и хирургия, при этом в тренде — превентивная медицина и прохождение чекапов. Об инвестиционной привлекательности рынка коммерческой медицины в южных регионах России, а также о конкуренции среди игроков этого рынка «Rewiev. Юг России» рассказала руководитель коммерческого отдела клиники «Медси» в Краснодаре Оксана Летникова.

— Как вы оцениваете рынок коммерческой медицины на Юге России в целом и Краснодаре, в частности? Насколько это перспективный рынок и почему?

— Рынок коммерческой медицины ежегодно показывает стабильный рост по всей России. В южных регионах страны рынок опережает среднероссийские показатели. Объем платных медицинских услуг в ЮФО в среднем увеличивается от 9 до 15% ежегодно. В Краснодарском крае, являющемся ключевым хабом, объем платных медицинских услуг крупных и средних организаций за девять месяцев прошлого года, согласно статистике, превысил 14,5 млрд руб., а общий объем кубанского рынка достигает 100,6 млрд руб.

По экспертным данным, конкуренция на юге вполне сопоставима с Москвой и Санкт-Петербургом. Это связано с постоянным притоком населения в ЮФО, застройкой новых микрорайонов, повышением спроса на платные высокотехнологичные медицинские услуги, а также расширением программ добровольного медицинского страхования (ДМС) и развитием медицинского туризма в южном и северокавказском регионах. Как следствие, на Кубани пациенты крайне требовательны как к качеству медицинской помощи, так и к сервису в клиниках.

Доля добровольного медицинского страхования в Южном федеральном округе держится на уровне 15%. При этом частные клиники активно интегрируются в территориальные программы ОМС по таким направлениям, как хирургия, онкология и ЭКО.

В Краснодаре новые медицинские центры появляются повсеместно. Лидерами на рынке можно назвать сети клиник «Екатерининская», CL и клинику WMT. В декабре 2025 года на рынок Юга России зашла крупная федеральная медицинская сеть с 30-летней историей «Медси». В столице Кубани она открыла клинико-диагностический центр. В ближайшие два года в городе планируют открыть еще три медицинских центра сети.

— Какая категория платных медицинских услуг в Краснодаре, по вашей оценке, пользуется наибольшим спросом? С чем это, по-вашему, связано?

— В настоящее время как в Краснодаре, так и по всей стране очень популярны среди населения комплексные высокотехнологические обследования. Фокус смещается с лечения на профилактику и «биохакинг», растет популярность генетических исследований и чекапов. Сейчас превалирует поколение более осознанных людей, которые все чаще используют превентивную медицину. Они предпочитают предупреждение и выявление симптомов болезни на ранних стадиях, нежели лечение уже запущенных форм болезни. Населению хочется быстро и комплексно пройти все в одном месте и получить заключение врача о состоянии здоровья.

В тренде также эстетическая медицина и косметология. Идет объединение классической дерматологии с нутрицевтикой и аппаратными процедурами. Спрос смещается от инъекционной косметологии к программированию качества кожи с применением AI-технологий.

Важно отметить развитие телемедицины, внедрение систем искусственного интеллекта в расшифровку снимков (КТ, МРТ) и создание единых мобильных экосистем для пациентов.

— Какой сегмент рассматриваемого рынка не закрыт, по вашему мнению, полностью?

— Несмотря на то, что доля коммерческой медицины растет в Краснодаре, нехватка узких специалистов в таких специализациях как онкология, репродуктология, ортопедия, физиотерапия стоит очень остро. Частные медицинские центры испытывают острую нехватку специалистов первичного звена и узких направлений — стоматологов, гастроэнтерологов, урологов и гинекологов. Есть потребность во врачах ультразвуковой (УЗД) и функциональной диагностики, офтальмологах и эндокринологах. Остро востребован квалифицированный средний медицинский персонал (процедурные медсестры, фельдшеры).

Все это происходит на фоне открытия новых частных клиник и медицинских хабов на юге страны. Добавьте к этому жесткие требования коммерческого сектора, ведь в отличие от госструктур, частные клиники ищут специалистов с навыками клиентоориентированности, высоким уровнем эмпатии и опытом работы в современных медицинских информационных системах (МИС). Пациенты часто идут «на имя», поэтому клиники конкурируют за опытных специалистов с подтвержденной репутацией.

Кстати, замечу, что, согласно исследованиям профильных агентств, медианные зарплаты в коммерческой медицине на Юге России выросли за последний год в среднем на 12-16%.

— Какова в целом емкость рынка коммерческой медицины в Краснодарской агломерации?

— По данным доклада Краснодарстата, емкость рыка коммерческой медицины растет с 2023 года. В январе-сентябре 2025 году объем платных мед услуг составлял 14,5 млрд руб., а за январь-март 2026 года объем рынка Краснодарского края (включая федеральную территорию «Сириус») увеличился до 34,4 млрд руб.

— Какими конкурентными преимуществами необходимо обладать игроку на рынке коммерческой медицины, чтобы выдерживать конкуренцию?

— Так как в Краснодарском крае уже сложился конгломерат успешно зарекомендовавших себя частных медицинских клиник, то новым игрокам придется приложить немало усилий, чтобы выдержать конкуренцию и стать лидером. Несомненно, новый игрок должен быть узнаваем, так как уровень известности бренда напрямую влияет на выбор пациента, оказываемые услуги должны соответствовать потребностям населения края и должны быть доступны наибольшему количеству пациентов по стоимости и по качеству оказания. Пациенты должны доверять тем врачам, к которым приходят на прием и чувствовать себя комфортно, поэтому очень важно для новой клиники набрать сильную команду врачей.

Помимо этого, сервисные преимущества тоже будут ключевыми для новых клиник, например в «Медси» разработано специальное приложение SmartMed. По сути, это медицинская карта в вашем смартфоне. В приложении вся медицинская информация собрана воедино, есть возможность записаться к врачу, посмотреть свои исследования, получить напоминание о визите, воспользоваться услугами телемедицины и многое другое. Вот такой комплексный подход к организации медицинской помощи в частной клинике может помочь новому игроку гармонично влиться в рынок региона.

— В каком направлении, по вашим прогнозам, будет развиваться коммерческий сегмент здравоохранения в обозримом будущем?

— Я считаю, что будущее частной медицины за высокотехнологичными решениями, малоинвазивными вмешательствами и телемедициной.

Беседовал Дмитрий Михеенко