«Стабильность управления компанией со стороны государства сохранится»

Правительство России включило госпакет акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП, крупнейший портовый оператор в РФ по грузообороту) в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале опубликования правовых актов. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова о том, кому может быть интересен актив.

Наталья Мильчакова

«Крупнейший акционер НМТП — Транснефть: ей принадлежит 60,6% его долевых бумаг. Государству де-факто принадлежит более 80% акций НМТП. Однако напрямую оно владеет 20% портового оператора, управляющего морскими портами в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Именно эта доля включена в план приватизации на 2026–2028 годы. Кто станет ее владельцем, пока неизвестно. Мы предполагаем, что пакет будет интересен крупным инвесторам, возможно, компаниям с государственным капиталом от транспортно-логистических до сырьевых. Не исключено, что в приватизации поучаствуют и ведущие банки с государственном капиталом. Из негосударственных покупателей это могут быть, на наш взгляд крупные инвестиционные фонды, принадлежащие грандам российского бизнеса.

В 2020–2025 годы инвестиции НМТП в развитие бизнеса и инфраструктурные проекты составляли в среднем 12–13 млрд руб., в 2019-м корпорация утвердила десятилетнюю инвестпрограмму объемом до 108 млрд руб. С учетом этого не располагающий значительным объемом финансовых ресурсов претендент, не сможет ни приобрести пакет НМТП, ни выступить даже одним из стратегических инвесторов в этот бизнес.

Мы оцениваем справедливую капитализацию НМТП в 170–175 млрд руб., соответственно, стоимость госпакета в 20%, по нашим подсчетам, составляет 34–35 млрд руб. То есть, по отношению к сегодняшней рыночной цене госпакет мог бы быть выставлен с премией в 3–6% к рынку. Не исключаем и продажи пакета по рыночной цене или даже с дисконтом, чтобы увеличить число заявок на участие в приватизации.

На наш взгляд, после приватизации, когда в капитале появится новый крупный миноритарный акционер, способный влиять на управленческие решения, в компании могут произойти изменения. Они будут связаны с тем, что новый акционер начнет работать над повышением эффективности управления компанией, над ростом операционных и финансовых показателей. Вполне возможно, что новый акционер будет заботиться о том, чтобы компанией был найден оптимальный баланс между долей чистой прибыли, направляемой на дивиденды, и долей прибыли, направляемой на инвестиции.

С этой точки зрения новый акционер наверняка будет поддерживать действующую политику управления финансами, которая не предполагает больших заимствований. В то же время государство, поскольку НМТП является стратегическим предприятием, скорее всего, оставит у себя золотую акцию, которое даст ему право блокировать какие-либо решения в компании, которые пойдут не на пользу государству. Так что можно ожидать, что стабильность управления компанией со стороны государства сохранится».