Цены на новостройки в Краснодаре третий месяц остаются ниже январских

Цены на новостройки в Краснодаре третий месяц подряд остаются ниже январского уровня. В апреле 2026 года медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке города снизилась на 3,3% и составила 178 тыс. руб. В январе этот показатель достигал 190 тыс. руб., что на 6,1% выше текущего уровня. Анализ был проведен с помощью ИИ-агента «Исследовать» от Алисы AI, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Поиска Яндекса по квартирам.

Медианная полная стоимость квартиры в апреле практически не изменилась и остановилась на 8,2 млн руб. При этом медианная площадь предлагаемых к продаже квартир немного выросла и достигла 46,2 кв. м. Подобная динамика, по мнению аналитиков, указывает на вымывание наиболее компактных квартир.

В городах-миллионниках в апреле наблюдалась стагнация: медианная стоимость квадратного метра выросла на 0,3%, до 206 тыс. руб. С января этот показатель в мегаполисах практически не меняется: в большинстве крупных городов рост цен либо остановился, либо сменился снижением.

В городах с населением более 500 тыс. человек медианная полная стоимость квартир за месяц выросла на 0,1%, в миллионниках — на 0,2%, площадь предложения осталась стабильной. Аналитики связывают это с замедлением роста цен на рынке новостроек: при сохраняющихся высоких ставках и большом объеме предложения возможности для дальнейшего роста цен остаются ограниченными. В результате в крупных городах рынок становится более стабильным и предсказуемым для покупателей.

Алина Зорина