Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт «Мастер производственного обучения вождению транспортных средств». Согласно документу, с 1 сентября 2026 года инструкторы по вождению обязаны иметь диплом педагога после прохождения курсов профессиональной переподготовки. Они должны отлично разбираться в устройстве автомобиля, уметь выявлять и устранять неисправности. Как нововведение отразится на качестве обучения будущих водителей, «Ъ-Кубань» рассказал заместитель директора сети автошкол «Шанс» Виталий Ширшов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

«Вряд ли стоит ожидать существенных изменений в качестве обучения учеников автошкол. Те автошколы, которые дорожат своей репутацией и уделяют внимание качеству образовательного процесса, сами, не дожидаясь указаний сверху, заботятся о квалификации и профессионализме своих сотрудников, предъявляют повышенные требования к кандидатам при найме персонала либо повышают уровень подготовки своих преподавателей и инструкторов.

Например, при отборе на должность инструктора ответственные компании проверяют опыт и стаж вождения, который должен составлять не менее трех лет, причем не формально — по дате выдачи водительского удостоверения, — а по подтвержденному опыту работы: данным из трудовой книжки, работе инструктором, водителем, экспедитором, курьером и другими подобными профессиями, в должностные обязанности которых неотъемлемо входит ежедневное управление транспортными средствами. Также учитываются стаж безаварийного вождения, соответствие профильному образованию инструкторов и преподавателей — техническому и педагогическому.

При этом инструктор обязан повышать свою квалификацию не реже одного раза в три года и знать все изменения и нововведения законодательства в своей отрасли.

Таким образом, принятые законодательные меры скорее подгонят отстающие автошколы, но не повлияют на передовые, в которых занимается большинство учеников.

При равных требованиях к инструкторам последние отдадут предпочтение тем автошколам, где условия труда и его оплата для них комфортнее. Таким образом, дефицит кадров может возникнуть, а решать его автошколы будут за счет привлечения сотрудников, повышая свою привлекательность как работодателя, что является здоровой конкуренцией на рынке труда и идет только на пользу. Здесь, аналогично первому вопросу, ситуация заставит шевелиться тех, кто не уделял должного внимания своим сотрудникам.

Пройти обучение на инструктора (мастера производственного обучения) вождению возможно только в специализированных организациях, которые имеют соответствующую лицензию на право обучения по программам дополнительного профессионального образования, включая программы переподготовки и повышения квалификации. Отвественные организации готовят высококвалифицированные кадры, учитывая тенденции современного автомобилестроения, основываясь на передовом опыте и используя научные разработки в сфере педагогики и психологии».