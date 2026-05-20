Инструкторов делать из этих людей

С 1 сентября все инструкторы по вождению должны быть дипломированными педагогами, пройдя соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Преподаватели должны досконально знать устройство автомобиля, в совершенстве зная «признаки и причины возникновения неисправностей ТС», а также порядок их устранения. Также при приеме на работу теперь будет учитываться только «подтвержденный» стаж вождения в течение трех лет. Эксперты новые правила поддержали и надеются, что документ приведет к улучшению качества обучения в автошколах.

С 1 сентября преподаватели автошкол будут объяснять основы вождения уже как настоящие педагоги

Фото: Александр Кондратюк / ТАСС

Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт «Мастер производственного обучения вождению транспортных средств». “Ъ” обратил внимание на опубликованный на pravo.gov.ru ведомственный приказ, который вступает в силу с 1 сентября 2026 года и заменит собой существующий стандарт 2018 года. Документ разрабатывали несколько организаций, включая Межрегиональную ассоциацию автошкол (МААШ), Ассоциацию работодателей внеуличного транспорта России и ГУП «Московский метрополитен».

Согласно федеральному закону «Об образовании» для занятия педагогической деятельностью преподаватели должны соответствовать требованиям, в том числе профессиональных стандартов. Поскольку автошколы де-юре являются образовательными организациями, данное правило распространяется и на них.

Ключевое нововведение документа — более строгие требования к инструкторам.

Сегодня в РФ не существует профильного образования для мастеров по обучению вождению, пояснила “Ъ” президент МААШ Татьяна Шутылева. Для работы в автошколе достаточно иметь диплом о получении среднего либо высшего специального профессионального образования (например, по профилю «экономист» или «инженер»). Второе требование — диплом о прохождении 250-часового дополнительного профессионального образования (ДПО) в области «обучение вождению». Такую услугу предоставляют различные техникумы, учебные комбинаты и сами автошколы, имеющие соответствующую лицензию.

Новый стандарт впервые вводит новое обязательное требование: ДПО по направлению «Образование и педагогические науки». «Теперь инструктор по вождению должен быть и дипломированным педагогом, и профессионалом по вождению,— пояснила Татьяна Шутылева.— Это существенно повышает требования к квалификации и должно повлиять на повышение качества обучения начинающих водителей». Исполнительный директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова также обращает внимание на усиление «педагогической составляющей» в требованиях. «Это очень хорошо, инструкторы должны уметь не только водить, но и планировать занятия, разбираться в методиках обучения»,— считает эксперт.

Проверять документы на соответствие преподавателей новым требования, пояснила Татьяна Шутылева, будет как ГИБДД (при проверке учебно-материальной базы автошкол), так и «контрольно-надзорные» органы (в том числе Рособрнадзор). «Пока до конца не ясно, как существующий преподавательский состав будет приводиться в соответствие с новыми требованиями с 1 сентября. Думаю, для этого потребуются дополнительные разъяснения»,— говорит госпожа Шутылева. Елена Витюгова обращает внимание на то, что качество ДПО для обучающихся на инструкторов по вождению «оставляет желать лучшего» — для этого направления должны существовать отдельные программы, которых сейчас нет.

“Ъ” обратил внимание и на другие изменения, сравнив действующую и новую версию стандарта.

Среди существующих требований — не менее чем трехлетний стаж управления автомобилем: по новым правилам опыт вождения должен быть еще и «подтвержденным» (каким образом это будет проверяться — документ не раскрывает).

Сейчас разрешено работать инструктором по вождению, если гражданина не лишали прав в течение пяти лет. Новый приказ сокращает этот срок до трех лет. Уточнены также некоторые формулировки: преподаватель должен будет знать не только «устройство и конструктивные особенности эксплуатируемых автомобилей», но и «признаки и причины возникновения неисправностей ТС», порядок их устранения, а также меры безопасности при работе с «электрифицированными инструментами».

По последним данным МВД, в РФ около 7 тыс. автошкол. Официальной статистики о том, сколько в образовательных организациях работает инструкторов, не ведется — по оценкам МААШ, речь идет примерно о 100 тыс. человек. Напомним, что Госавтоинспекция ранее неоднократно высказывала претензии к качеству подготовки будущих водителей. По итогам 2025 года из 3,28 млн экзаменов по «теории» и 3 млн в «городе» с первого раза было сдано 42,9% (против 37,8% в 2024 году) и 19,5% (против 13,9% в 2024 году) соответственно. С начала 2026 года по вине водителей со стажем управления до двух лет произошло 1,6 тыс. ДТП с 139 погибшими и 2,24 тыс. пострадавших.

Иван Буранов