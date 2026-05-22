Главные новости за 22 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Один из двух исков министерства строительства Воронежской области к ООО «Воронежстройреконструкция» и АСРО «Строители Черноземья» (субсидиарный ответчик) возвращен судом в связи с неуплатой истцом госпошлины. Сумма требований по иску составляла 163,3 млн руб. Заявление регионального минстроя касалось взыскания пени и штрафа по заключенному в марте 2023-го контракту на строительство жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском районе.

В Воронеже начали искать подрядчика для обновления выделенных полос на улице Плехановской и Московском проспекте под метробус. Начальная цена контракта составляет 37,9 млн руб. Работы требуется выполнить до 1 сентября. Работы проведут в рамках формирования первой линии метробуса общей протяженностью 11 км от памятника Славы до главного корпуса ВГУ.

В 2026 году правительство РФ планирует выделить Белгородской области 14 млрд руб. на жилье для пострадавших жителей приграничных районов. Первый транш в размере 2 млрд руб. в марте получили 264 семьи. О перечислении еще 2 млрд руб. стало известно 22 мая. Финансовую поддержку получат 316 семей из семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского.

Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в рамках возведения средней школы №4 в городе Строитель Яковлевского округа Белгородской области признан несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла почти 1,1 млрд руб.

В Курской области в третий раз пытаются найти подрядчика для капитального ремонта поликлиники центральной районной больницы в поселке Пристень на улице Октябрьской, 28. Начальная цена контракта составляет 128,7 млн руб. Источник финансирования — федеральные средства и региональный бюджет.

Годовая инфляция в Липецкой области уменьшилась до 5,28%. По данным Липецкстата, в апреле цены в регионе выросли на 0,07% по отношению к марту. Зафиксировано умеренное подорожание непродовольственных товаров и услуг — на 0,33% и 0,13% соответственно.

Орловский облсовет принял в первом чтении поправки в закон о наказах избирателей, устанавливающий ограничение на расходование бюджетных средств. Предполагается, что деньги не смогут выделять на оказание помощи коммерческим и религиозным организациям, политическим партиям, а также на проекты, вредящие экологии, и на ремонт частных зданий. Финансы будут направлять «только на общественно значимые цели».

Трикотажная фабрика «Тамбовчанка» признана банкротом. В отношении имущества организации введено конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Иск к тамбовской фабрике подало местное ООО «Аудиторский консалтинговый центр "РиК"». Арбитраж также включил в реестр требований кредиторов «Тамбовчанки» требования Федеральной налоговой службы на общую сумму 198,5 млн руб.

