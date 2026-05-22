Врио губернатора Белгородской области: регион получит 14 млрд на жилье переселенцам из приграничья

В 2026 году правительство РФ планирует выделить Белгородской области 14 млрд руб. на жилье для пострадавших жителей приграничных районов. Первый транш в размере 2 млрд руб. в марте получили 264 семьи. О перечислении еще 2 млрд руб. врио губернатора Александр Шуваев сообщил 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» на прошлой неделе писал, что финансовую поддержку из поступивших 2 млрд получат 316 семей из семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского.

«Это люди, чьи дома полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также жители населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года. Средства начнут поступать на спецсчета людям уже на следующей неделе»,— пояснил Александр Шуваев.

По информации врио главы региона, всего с начала специальной военной операции из 6 490 белгородских семей, потерявших жилье, 5 366 собственников уже получили новые квартиры, дома либо средства на спецсчета. На жилищные вопросы пострадавших белгородцев в регион было перечислено 30,4 млрд руб.

Также в середине апреля более 300 млн руб. из резервного фонда кабмина поступило в Белгородскую область для выплат компенсаций жителям приграничных районов. Более 700 человек получили по 15 тыс. руб. как единовременную помощь, а около 2 тыс. — по 75 или 150 тыс. руб. за частичную или полную потерю имущества соответственно.

Денис Данилов