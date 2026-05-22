В Курской области объявлены третьи торги на капремонт поликлиники за 129 млн

В Курской области в третий раз пытаются найти подрядчика для капитального ремонта поликлиники центральной районной больницы в поселке Пристень на улице Октябрьской, 28. Начальная цена контракта составляет 128,7 млн руб. Источник финансирования — федеральные средства и региональный бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы требуется выполнить до 30 ноября 2026 года. Гарантия на них составит не менее пяти лет.

Согласно документации, обновить предстоит трехэтажное здание общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Подрядчик должен заменить старые полы, потолки, стены, окна и двери. Во всех кабинетах и коридорах требуется залить новые ровные полы, уложить покрытия (линолеум, керамогранит и плитка), оштукатурить и покрасить стены, установить оконные и дверные блоки из металла и пластика. Кроме того, подрядчику необходимо отремонтировать кровлю крыльца и козырьки, подвал, чердак, отмостку и фасад. Также победитель обновит все инженерные системы: водопровод, канализацию, горячее водоснабжение, водомерный узел с насосной, установит сантехнику (умывальники, унитазы, мойки, ванны), пожарные шкафы и фильтры для воды.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 29 мая. Итоги планируется подвести 2 июня.

Торги на выполнение ремонтных работ этой же поликлиники с начальной ценой контракта 123 млн руб. объявляли дважды — 10 и 30 апреля 2026 года. Их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородское ООО «Ремотделстрой», 30% долей которого принадлежат члену Совета депутатов Губкинского городского округа Роману Шарапонову, отремонтирует детскую поликлинику №2 Старооскольской окружной детской больницы за 137,5 млн руб.

Мария Свиридова