Провалились торги за контракт на 1,1 млрд по школе в белгородском Строителе

Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по строительству средней школы №4 в городе Строитель Яковлевского округа Белгородской области признан несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки». Начальная цена контракта составляла почти 1,1 млрд руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что по техническому заданию от подрядчика требовалось выполнить весь комплекс работ до 1 августа 2027 года. Среди прочего, в школе необходимо установить стены, колонны и лестницы, провести устройство кровли и выполнить полный цикл отделки помещений. Требуется также проложить внутренние и наружные инженерные сети и смонтировать полный комплекс электрооборудования. Само здание было запроектировано как четырехэтажная школа на 1,1 тыс. учеников общей площадью 33,3 тыс. кв. м.

В марте белгородские власти заключили по этому объекту контракт стоимостью 166,3 млн руб. с ООО «Энви-пур Белгород». Техзадание тендера предусматривает работу с наружными инженерными сетями, благоустройство и озеленение территории.

В 2022-м контракт на возведение школы в Строителе ценой 1,3 млрд руб. заключили с петербургским ООО «Даля». В декабре следующего года соглашение расторгли — к тому моменту обязательства были исполнены только на 106 млн руб. и полностью оплачены. Вторым подрядчиком стало ООО «Еврострой». В августе 2025-го гендиректор фирмы Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. А в декабре прошлого года «Еврострой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Денис Данилов